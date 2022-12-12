В Греции осудили угрозы Эрдогана нанести ракетный удар по стране

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас осудил угрозы Турции нанести ракетный удар по стране.

«Неприемлема и полностью осуждается угроза ракетного удара по Греции со стороны союзной страны — члена НАТО», — сказал он в понедельник, 12 декабря, по прибытии в Брюссель на совет по иностранным делам Европейского союза (ЕС).

Дендиас сравнил Турцию с КНДР и заявил, что «образу мышления Северной Кореи не место в Организации Североатлантического договора».

Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Греции баллистическими ракетами «Тайфун» в случае отправки Афинами оружия на архипелаг Додеканес в Эгейском море.

Ракеты «Тайфун» секретно разрабатывались в Турции в течение нескольких лет. В октябре прошли их успешные испытания. Как утверждают турецкие власти, ракета может преодолеть 561 км за 456 секунд.

В последние месяцы Анкара усилила военную риторику в отношении Греции, обвиняя Афины в наращивании оружейных арсеналов на греческих островах Эгейского моря, расположенных недалеко от береговой линии Турции. Так, 6 декабря глава МИД республики Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова поднять вопрос суверенитета Эгейских островов, если Греция не прекратит «провокационные действия».

Ранее в минобороны Турции обвинили Грецию в нарушении международных соглашений, в том числе Лозаннского (1923) и Парижского (1947) договоров, после переброски бронетехники на острова Мидилли (Лесбос) и Сисам (Самос) в Эгейском море, имеющие статус демилитаризованных.

18 октября главный дипломатический корреспондент The New York Times в Европе Стивен Эрлангер высказал мнение, что растущая напряженность в отношениях между Грецией и Турцией может перерасти в полномасштабную войну между странами и привести к расколу НАТО. Несмотря на то что обе страны являются союзницами альянса, другие его члены всё еще расходятся во мнениях по ряду двусторонних споров, включая морские границы.

Турция и Греция на протяжении многих лет ведут споры по целому ряду вопросов, включая статус островов в Эгейском море. Диалог на высоком уровне между странами возобновился в январе 2021 года спустя почти пять лет после попыток снизить напряженность вокруг пограничных споров в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.