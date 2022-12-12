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Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в ОИ без флага

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Олимпийское движение сделает шаг назад, если российские атлеты не смогут посетить Олимпиаду в Париже, однако у спортсменов из РФ не должно быть возможности выступать под государственным флагом. Такую позицию 12 декабря высказала глава Олимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс в беседе с газетой The Wall Street Journal.

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«Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для движения. При этом мы по-прежнему поддерживаем украинский народ и украинских спортсменов», — рассказала она.

Тем не менее Лайонс подчеркнула, что выступает против участия российских спортсменов в Олимпиаде в Париже под государственным флагом.

«Мы категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, в то время как их страны находятся под санкциями», — пояснила она.

Глава USOPC также отметила, что, несмотря на то что изначально американская сторона выступала за отстранение российских игроков, сейчас позиция США изменилась.

«Да, тогда мы в полной мере поддерживали отстранение. Но на Олимпийском саммите был поднят вопрос: осталась ли той же необходимость в защитных мерах? Хоть катализатор ситуации всё еще присутствует, им, очевидно, является конфликт на Украине, вопрос безопасности спортсменов уже не стоит так остро», — отметила Лайонс.

Она также подчеркнула, что по-прежнему остается угроза того, что ряд стран на основе политических мотивов запретит атлетам из РФ участвовать в соревнованиях на своей территории.

«Это серьезное нарушение Олимпийской хартии. Мы не хотим, чтобы отдельные страны по политическим мотивам решали, с кем они или их спортсмены должны или не должны взаимодействовать», — резюмировала глава USOPC.

Ранее, 7 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости присутствия на Олимпийских играх 2024 года в Париже всех стран, включая те, что находятся в состоянии конфликта. Он обратил внимание также на то, что Генеральная Ассамблея ООН, куда входят Россия, Белоруссия и Украина, признала важность организации соревнований в духе мира.

5 декабря официальный представитель МОКа Марк Адамс напомнил, что исполком комитета оставил в силе санкции и защитные меры против российских и белорусских спортсменов.

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

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