Суточный рекорд осадков 1960 года побит в Москве

В столице побит суточный рекорд по количеству осадков, установленный в 1960 году. Об этом в понедельник, 12 декабря, информирует портал «Метеоновости».

«За 12 часов на город в виде дождя выпало 12–19 мм осадков. На ВДНХ сумма осадков составила 17 мм, а это означает, что суточный рекорд 1960 года по осадкам пал», — говорится в сообщении.

Как уточняется, Москва оказалась в зоне атмосферных фронтов южного циклона, что повлияло на погодные условия в городе.

Отмечается, что окончательная цифра рекорда будет известна к вечеру понедельника, поскольку за день может выпасть еще 3–8 мм дождя.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве за 12 часов выпала практически половина месячной нормы осадков. Тишковец добавил, что выпадение осадков в столице продолжается, в течение дня сохранится облачная погода.

Ранее в этот день сообщалось, что из-за обрушившегося на Москву ливня в некоторых районах города возникли подтопления. Синоптики назвали его тропическим.

На севере Москвы в результате ливня возникли подтопления.