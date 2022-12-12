Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве за 12 часов

Практически половина месячной нормы осадков выпала за 12 часов в столице, сообщил в соцсетях 12 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За последние 12 часов в столице выпало 18 мм осадков, что составляет 35% от всей месячной нормы, а в Подмосковье местами до 25 мм, а это уже больше половины всего декабрьского объема небесной влаги. Сейчас на улице пасмурно, льет дождь. Температура воздуха — +2,8 градуса», — рассказал он.

Тишковец добавил, что выпадение осадков в столице продолжается, идут дожди и в течение дня сохранится облачная погода. Он также отметил, что днем в столице ожидается +2...+4, а в Подмосковье — от 0 до +5.

Ранее в этот день сообщалось, что из-за обрушившегося на Москву ливня в некоторых районах города возникли подтопления. Синоптики назвали его тропическим.

На севере Москвы в результате ливня возникли подтопления.

Ранее, 12 декабря, стало известно о том, что на фоне сильного дождя и снегопада в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержано 59 авиарейсов и восемь отменено. В частности, из-за плохой погоды 10 рейсов задержали и два отменили во Внуково. В Домодедово задержано 23 рейса и четыре отменено. В Шереметьево диспетчеры отменили два рейса и 26 задержали.