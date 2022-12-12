В якутском селе Оймякон температура опустилась до –59 градусов

Якутские синоптики зафиксировали в селе Оймякон температуру –59 градусов. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Ранее в этот день на аэрологической станции «АЭ Оймяконе», которая расположена в селе Томтор Оймяконского района, столбик термометра опускался до отметки –60 градусов.

«Такие низкие температуры воздуха уже порядка 10 лет не фиксировались в Оймяконском районе, да и в республике в целом», — говорится в сообщении.

За последние 33 года, по данным метеостанции Оймякон, такая температура отмечалась 11 раз, включая сегодняшний день.

9 декабря специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал в конце декабря и начале января жителям Москвы и Московской области «крепкие русские морозы». Он уточнил, что, по предварительным прогнозам, последняя декада декабря и начало января в столичном регионе, а также на большей части Русской равнины будут существенно холоднее нормы на 3–5 градусов.

При этом, по словам Тишковца, средняя климатическая норма для декабря-января в Москве днем составляет –4…–7 градусов, ночью — –10…–13 градусов.