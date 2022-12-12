Новая Зеландия ввела санкции против 23 россиян

Правительство Новой Зеландии приняло очередные санкции в отношении России, рестрикции коснутся 23 граждан РФ. Об этом объявила глава новозеландского МИДа Нанайя Махута, говорится 12 декабря на сайте кабмина страны.

Санкции введены против руководителей и ряда сотрудников российских медиакомпаний, СМИ и телеканалов, якобы некорректно информирующих российскую и мировую общественность о ходе украинского конфликта, отмечается в заявлении.

С момента принятия в марте закона о санкциях в отношении России Новая Зеландия ввела рестрикции в отношении более 1,2 тыс. физических и юридических лиц и применила беспрецедентные торговые ограничения.

В конце октября Новая Зеландия пополнила санкционный список против России именами 14 россиян, а также названиями предприятий оборонного сектора и СМИ.

Новая Зеландия вошла в список недружественных для России стран и территорий еще 7 марта. В указе президента РФ Владимира Путина от 5 марта «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» отмечалось, что граждане и компании, государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России заявил 24 февраля.

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