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Новая Зеландия расширила санкционный список против России

Глава МИД Новой Зеландии Махута объявила о новых санкциях в отношении России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Новая Зеландия пополнила санкционный список против России именами еще 14 россиян, а также предприятий оборонного сектора и СМИ. Об этом сообщила в понедельник, 31 октября, на пресс-конференции по итогам заседания правительства глава МИД Нанайя Махута.

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Она отметила, что ограничительные меры введены в отношении руководителей и акционеров компаний, производящих ракеты и огнестрельное оружие, а также членов военизированных формирований, связанных с частной военной компанией «Вагнер». Среди СМИ, в отношении которые введены ограничения, Махута указала базирующееся в Крыму информационное агентство News Front.

Отмечается, что попавшим под санкции лица запрещено посещать Новую Зеландию. Кроме того, запрещено их самолетам заходить в воздушное пространство страны, судам нельзя заходить в порты. Также активы находящихся по санкциями будут заморожены, добавила министр иностранных дел.

Ранее, 11 октября, в министерстве иностранных дел Новой Зеландии сообщали о расширении «черного списка», в него были добавлены имена ряда граждан РФ, а также представителей власти, связанных с присоединившимися к России регионами. Лицам, подпадающим под рестрикции, запрещается въезд на территорию Новой Зеландии, кроме того, их активы будут заморожены, подтвердила позже Нанайя Махута во время пресс-конференции.

Новая Зеландия вошла в список недружественных для России стран и территорий еще 7 марта. В указе президента РФ Владимира Путина от 5 марта «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» отмечалось, что граждане и компании, государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России заявил 24 февраля. Российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения.

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