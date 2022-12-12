Площадь пожара в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе выросла до 9 тыс. кв. м
Площадь пожара в торговом центре (ТЦ) «Стройпарк» в Балашихе Московской области выросла до 9 тыс. кв м. Об этом сообщили в понедельник, 12 декабря, в экстренных службах региона.
Происходит обрушение кровли здания. Сотрудники МЧС продолжают работать над ликвидацией пожара.
Ранее в понедельник прокуратура Московской области организовала проверку по факту пожара. Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.
Пожар на территории ТЦ произошел утром в понедельник. По данным «Известий», загорелись стройматериалы на открытой площадке, после чего огонь распространился на первый этаж здания.
Изначально в ГУ МЧС по Московской области сообщили, что площадь пожара составляет 200 кв. м.
В результате возгорания пострадал охранник ТЦ, у него ожоги верхних дыхательных путей. Точной информации о его состоянии не приводится.