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Врач предостерегла от употребления кофе некоторые категории людей

Врач Михалева посоветовала не пить кофе детям, беременным и людям с повышенным давлением
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева рассказала, кому лучше не пить кофе.

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В беседе с агентством «Прайм» в понедельник, 12 декабря, врач рассказала, что кофе в определенных случаях может быть полезен для здоровья. Между тем некоторым категориям людей лучше воздержаться от его употребления.

Так, людям с аритмией и повышенным давлением не стоит пить кофе из-за его влияния на сердечный ритм. То же касается, детей, беременных и кормящих женщин, отмечает «Москва 24».

Помимо этого, как уточнила Михалева, кофе нарушает усвоение лекарств для лечения некоторых болезней, например, сахарного диабета. Также употребление четырех–пяти чашек кофе в день может привести к остеопорозу.

Врач подчеркнула, что для взрослого человека нормой является две–три чашки кофе в день, пишет RT. Детям не разрешается пить кофе до 12 лет (не более одной чашки в день), отмечает REGNUM.

1 декабря врач Ольга Бакшутова рассказала сайту «Спорт-Экспресс», что после сна лучше всего выпивать обычную воду. Для любителей кофе врач назвала наиболее благоприятное время - это промежуток между 9:00 и 11:00 и 14:00 и 16:00. Скорость действия кофе зависит от уровня метаболизма, активности ферментов печени, водного баланса и других индивидуальных особенностей организма, отмечает телеканал «360».

В ноябре врач-диетолог Василиса Пономарева призвала не пить кофе натощак сразу после пробуждения. Она объяснила, что кофеин практически мгновенно повышает уровень кортизола. Для нормализации работы организма понадобится много времени, пишет Pravda.Ru. Потребление кофе натощак повысит уровень кислоты в желудке. Такое негативное воздействие часто вызывает вздутие живота и рвоту.

Также в ноябре нутрициолог Татьяна Ширкова рассказала о ложном чувстве бодрости от кофе. Ширкова отметила, что кофеин, содержащийся в напитке, не дает энергии, а, наоборот, способствует более сильной усталости.

В декабре 2021 года диетолог Элеана Кайданян предупредила, что сливки и молоко, добавляемые в больших количествах в кофе, могут негативно сказаться на уровне холестерина в крови. Как отмечает телеканал «Звезда», насыщенные жиры в сливках и молоке могут сказываться на уровне холестерина у человека.

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