Реклама
Прямой эфир
Мир
В Минобороны идентифицировали обломки ракеты в Польше как украинскую С-300
Мир
Россия запретила въезд в страну 52 политикам Ирландии
Мир
Премьер Польши заявил об отсутствии необходимости применять 4-ю статью НАТО
Армия
Партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 передали ВС России
Политика
Путин поддержал расширение программы льготного автокредитования на военнослужащих
Мир
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили обновленной картой России
Мир
Советники Байдена начали разработку плана по защите от нападок Трампа
Мир
В Минске заявили о взрыве украинской стороной мостов на границе
Мир
Захарова призвала Польшу извиниться перед РФ после инцидента с ракетами
Происшествия
В Псковской области 16 школьников отравились химическим веществом
Политика
Путин укорил банки за превращение пенсионеров в вечных должников
Общество
Аэропорты Москвы подтвердили ввод максимального уровня безопасности

Нутрицолог рассказала о ложном чувстве бодрости от кофе

Нутрицолог Ширкова объяснила, почему кофе вызывает ложное чувство бодрости
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нутрициолог, консультант по питанию и член ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Татьяна Ширкова опровергла распространенное мнение о том, что кофе помогает взбодриться. О настоящих свойствах этого напитка она рассказала в беседе с «Газетой.Ru» в среду, 16 ноября.

Тост за COVID-19: какая диета поможет инфицированным
Красное вино, арахис, фисташки, какао, малина, виноград, черника и клюква могут облегчить течение болезни

Ширкова отметила, что кофеин, содержащийся в напитке, не дает энергии, а, наоборот, способствует более сильной усталости.

По словам врача, кофеин заставляет организм более глубоко использовать присутствующий в клетках запас АТФ-молекул, которые дают энергию.

«При нехватке энергии клетки «выбрасывают» в кровь аденин, который говорит мозгу об усталости и блокируется кофеином. Поэтому, когда мы пьем кофе, нам кажется, что мы стали бодрее и появилась энергия, но на деле мы просто перерастали ощущать утомление, так как его сигнал оказался заблокирован. Из-за этого организм утомляется еще сильнее. То есть мы продолжаем делать что-то через утомление организма, хотя и не чувствуем этого», — рассказала специалист.

Помимо этого, употребление кофеина в дозах более 300 мг в сутки может вызвать сердечно-сосудистые нарушения, состояние тревоги, головную боль, тремор, спутанность сознания.

По словам Ширковой, кофеин как стимулятор центральной нервной системы противопоказан при повышенной возбудимости, бессоннице, выраженной гипертензии и атеросклерозе.

Накануне, 15 ноября, врач-диетолог Елена Соломатина перечислила вызывающие сильную зависимость продукты. От отметила, что к таким продуктам относятся те, в которых содержатся искусственные добавки и усилители вкуса.

14 ноября диетолог Павел Ивакин рассказал, какие продукты могут помочь бороться со стрессом. В рацион он посоветовал включить ягоды, фрукты, зелень, овощи, кисломолочные продукты и злаковые.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022