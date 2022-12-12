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Служащие рембата подготовили военную технику для возвращения на фронт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие ремонтных батальонов ВС РФ оказывают необходимую техническую поддержку своим товарищам, выполняющим боевые задачи спецоперации на передовой. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

На ремонтных станциях специалисты возвращают к жизни технику, поврежденную в ходе ожесточенных столкновений. Впрочем, далеко не все поломки случаются именно в бою. Так, например, у станций наведения ракет в непогоду часто выходят из строя электронные блоки, а также сгорают предохранители.

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По словам регулировщика радиоаппаратуры Игоря, они с коллегами оперативно реагируют на любые сообщения о неисправностях и дефектах, стараются помочь по мере возможности. На небольшом отдалении от линии фронта располагается завод, с которого ремонтникам по запросу передают недостающие детали и материалы.

Не так давно солдаты получили в распоряжение несколько разновидностей ремонтно-технических платформ. Благодаря данным машинам специалисты смогут выполнять свои задачи еще более оперативно и качественно, чем раньше. Машины адаптированы для любых работ: с их помощью можно устранять поломки, изготавливать комплектующие, проводить текущее обслуживание.

Когда основные манипуляции с поступившей техникой выполнены, наступает время оценить качество работы. В первую очередь проводят стационарную проверку исправности, после этого боевую машину отправляют на обкатку, чтобы окончательно убедиться, что все системы работают как положено и дополнительные вмешательства не нужны.

Ранее, 17 ноября, Минобороны РФ показало работу служащих ремонтных подразделений Западного военного округа (ЗВО). Отмечалось, что солдаты выполняют свои задачи с помощью современных машин технического обслуживания, соблюдая при этом все принципы маскировки. Особое внимание уделяется вопросам ремонта вооружения и военной техники (ВВТ) войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.

До этого, 8 ноября, корреспондент «Известий» Леонид Китрарь рассказал об особенностях работы рембата. По словам самих бойцов рембатов и экипажей, они нарабатывают бесценный реальный опыт ремонта в полевых условиях. Сложность в том, что качество ремонта в поле должно быть таким же, как и на заводе.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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