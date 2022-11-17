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МО РФ показало кадры работы рембата в полевых условиях

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие ремонтных подразделений Западного военного округа (ЗВО) в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса проводят непрерывные работы по восстановлению и ремонту военной техники в полевых условиях. Кадрами работы поделилось Минобороны в четверг, 17 ноября.

В полевых условиях, соблюдая все принципы маскировки, солдаты проводят ремонт любой сложности с помощью современных машин технического обслуживания. Особое внимание уделяется вопросам ремонта вооружения и военной техники (ВВТ) войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.

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В первую очередь ремонтируется техника, необходимая для выполнения боевой задачи, и та, которую можно отремонтировать в кратчайший срок.

Кроме того, в одном строю со специалистами ремонтно-восстановительного батальона боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации. Солдаты работают в круглосуточном режиме — в несколько смен.

Ранее, 8 ноября, корреспондент «Известий» Леонид Китрарь рассказал об особенностях работы рембата. По словам самих бойцов рембатов и экипажей, они нарабатывают бесценный реальный опыт ремонта в полевых условиях. Сложность в том, что качество ремонта в поле должно быть таким же, как и на заводе.

О работе рембата рассказал и показал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 24 октября. Во время боев техника получает повреждения, которые не под силу починить на переднем крае боестолкновения, поэтому ее доставляют в рембат.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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