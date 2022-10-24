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«Известия» показали работу рембата по восстановлению техники в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ремонтно-восстановительный батальон вносит огромный вклад в поддержку российской армии в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. О том, как работают его бойцы, рассказал и показал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в понедельник, 24 октября.

«Работа рембата, который находится в непосредственной близости от передовой, не прекращается ни на секунду: ни днем, ни ночью. После тщательного ремонта и восстановления ключевых элементов тяжелой техники, ее обязательно обкатывают перед тем, как вернуть в строй на передовую», — рассказал корреспондент.

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Во время боев техника получает повреждения, которые не под силу починить на переднем крае боестолкновения, поэтому ее доставляют в рембат. После починки технику проверяют и передают в строй в полной боевой готовности. Отмечается, что у большего числа техники, вернувшейся с передовой — «миктротравмы», которые «лечатся» за полдня.

«От нашей работы зависит боевая работа подразделений. Несомненно, наше подразделение оказывает большой вклад в достижение нашей победы, так как от нас зависит скорейшее восстановление образцов вооружения», — поделился командир коты с позывным «Исток».

На кадрах показан танк Т-80, который тестируют перед передачей, ведь важна идеальная работа всех систем. Военнослужащие восточного округа испытывают весь боевой цикл: от загрузки боеприпаса до попадания в цель.

Обязательный тест-драйв после ремонта проходит вся тяжелая техника: танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

Работу рембата «Известия» уже показывали ранее в сентябре. Рембат может вывезти трофейную технику практически в любом состоянии, главное, чтобы в этом был смысл.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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