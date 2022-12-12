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В страховку банковских карт включат риск социальной инженерии

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Фото: TACC/Алексей Андронов
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В ЦБ планируют ужесточить условия страхования банковских карт и счетов от мошенничества. Такие полисы должны включать риск кражи средств с использованием методов социальной инженерии.

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Как пояснили в ЦБ, если клиент по ошибке перевел деньги преступникам или раскрыл им банковские сведения, потребитель не в праве рассчитывать на возврат средств банком, однако страховка могла бы компенсировать ущерб. При этом сейчас большинство страховщиков признают такой риск исключением из покрытия полиса, отказывают клиенту в выплате.

Кроме того, если полис от кражи денег с карт включает риски, по которым банк и так обязан вернуть клиенту средства, у потребителя должна быть возможность в любой момент отказаться от такой страховки и вернуть часть премии за неистекший срок, уверены в регуляторе.

Ранее в ЦБ также предложили ограничить максимальный срок урегулирования убытков по таким полисам 30 днями. Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) поддержали эту инициативу. Следует также составить список рисков, которые должны обязательно входить в покрытие, а также перечень исключений, считают в ВСС. При этом, по их мнению, следует исключить из страховки риск социальной инженерии, так как в подобных случаях сложно доказать, перевел ли клиент деньги из-за обмана или решил вернуть средства, которые намеренно перечислил. В союзе направили предложения регулятору.

При реализации предложений ЦБ клиентам станет проще получить компенсацию после кражи средств с карты, однако может вырасти цена таких полисов, считает старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина.

Подробнее читайте в эксклюзивном в материале «Известий»:

Всем возвращается: страховки карт покроют кражи методом социальной инженерии

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