Ударная остановка: почему Анкалаеву не дали пояс UFC

Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев и экс-чемпион организации поляк Ян Блахович так и не выявили победителя в главном поединке UFC 282 в Лас-Вегасе. По итогам пяти раундов бой завершился вничью. Таким образом, пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе остается вакантным, хотя Анкалаев и высказал несогласие с решением судей. Да и сам Блахович согласился: Магомед победил. Эксперты уверены, что в итоге бойцам, вероятно, организуют реванш.

Пять вместо трех

В ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 282, в главном поединке которого Магомед Анкалаев встретился с Яном Блаховичем. Бойцы оспорили право на пояс в полутяжелом весе, который освободился после серьезной травмы Иржи Прохазки. Чех оставил титул на время восстановления, и в поединке за пояс сошлись Анкалаев и Блахович: ранее биться с Магомедом на коротком уведомлении отказался Гловер Тейшейра.

Ударная остановка Ян Блахович и Магомед Анкалаев Фото: Getty Images/Zuffa LLC/Chris Unger

Анкалаев подошел к титульнику с победной серией из девяти боев, пять из которых он закончил досрочно. В предыдущем поединке Магомед уже во втором раунде разделался с экс-претендентом на титул Энтони Смитом. Блахович в октябре 2021-го отдал пояс Гловеру Тейшейре, после чего провел лишь один бой — с Александром Ракичем, завершившийся победой поляка из-за травмы соперника.

Изначально бой Магомеда и Яна должен был стать на турнире соглавным, поэтому большую часть подготовки бойцы настраивались на три раунда, а не на пять. Блахович был уверен, что чемпионские раунды пойдут в плюс именно ему, хотя кардио Анкалаева никогда не давало поводов для сомнений.

Фото: Getty Images/Zuffa LLC/ Cooper Neill

Бойцы начали осторожно, оба не спешили брать инициативу. Анкалаев на первых минутах выглядел увереннее — он атаковал чаще, хотя и Блахович не забывал отвечать почти на каждый выстрел россиянина. Магомед поджимал поляка, но иногда Ян здорово попадал, и становилось абсолютно непонятно, кому из них отдавать первый отрезок.

В перерыве Сухраб Магомедов посоветовал Анкалаеву выбрасывать комбинации максимум из двух-трех ударов. Когда второй раунд начался, тренер требовал, чтобы его подопечный задействовал ноги, что Магомед время от времени успешно и делал. Блахович пытался войти в ближний бой и выкидывал много лоу-киков, чем сильно осложнил работу россиянину. Анкалаев чуть не упал после одного из ударов Яна и затем поменял стойку.

Фото: Getty Images/Zuffa LLC/Sean M. Haffey

Серьезная обида

В третьем отрезке поляк продолжил отбивать ноги Анкалаеву, а Магомед словно искал удобного момента для нокаутирующего удара. Пару раз он проверил на прочность голову Яна, но соперник даже не был потрясен. В середине отрезка Блахович так «отсушил» левую ногу Анкалаеву, что тот с трудом стоял, подпрыгивая на правой. Все попытки Анкалаева пойти за тейкдауном заканчивались неудачно, а в конце третьего отрезка он еще и попал поляку коленом в пах. К счастью, Блахович почти сразу оказался готов продолжать.

В начале четвертой пятиминутки бойцы много времени провели в клинче, после чего Магомеду всё же удалось повалить польского бойца. Из гарда Анкалаев обрабатывал голову Яна ударами, а затем сделал попытку удушающего сзади. Блахович успешно отзащищался, но этот раунд все-таки забрал Магомед.

Ударная остановка Фото: Getty Images/Zuffa LLC/Josh Hedges

Перед финальным отрезком счет по раундам — либо 2-2, либо 3-1 в пользу Блаховича, учитывая, насколько близким оказался первый раунд. На первых секундах заключительной пятиминутки Магомед сбил Блаховича с ног и снова оказался в положении гарда. Анкалаев контролировал ситуацию в партере и бил Яна в течение всего раунда — за такой доминирующий отрезок можно дать и 10-8. В какой-то момент казалось, что поляк уже не способен защищаться, но он продолжал оказывать сопротивление. Когда прозвучала финальная сирена, Магомед с улыбкой вскочил и побежал в угол так, будто не проводил тяжелых 25 минут в поединке с бывшим чемпионом. Похоже, россиянин не сомневался в своей победе.

Решение судей разделилось — 48:47 в пользу Блаховича, 48:46 в пользу Анкалаева, а третий судья выставил 47:47. Таким образом, бой объявлен ничейным.

Фото: Getty Images/Zuffa LLC/Chris Unger

— Я выиграл бой, мне почему-то не дали пояс, — заявил Магомед Анкалаев. — Что это такое вообще, я не знаю. Я выиграл бой, я выиграл пояс. Где мой пояс? Я не знаю, что это такое. Буду ли я выступать здесь или нет, я тоже не знаю. Но всё равно я хочу поблагодарить своего тренера, свой клуб, который поддерживает меня всегда.

Посреди речи Анкалаева неожиданно прервал Блахович.

— Мне нужно пересмотреть бой, но я точно не выиграл его, — признался поляк. — Точно не выиграл. Не чувствую себя победителем, мы можем провести реванш. Я не судья. Моя борьба сегодня была получше, чем в прошлый раз, мне нужно поработать больше над этим. Дайте пояс Анкалаеву.

Ударная остановка Фото: Getty Images/Zuffa LLC/Chris Unger

Стоит отметить, что Анкалаев оказался сильнее Блаховича по ударам как суммарно, так и если учитывать только значимые попадания. Россиянин контролировал поляка на земле больше 11 минут боя, в то время как Ян не делал этого ни секунды.

Своего соотечественника поддержал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев. «Не знаю, что нужно было сделать еще для победы. Анкалаев — чемпион», — написал Махачев в соцсетях.

Эксперты уверены: скорее всего, бойцам попытаются организовать реванш — даже несмотря на то, что Магомед, похоже, затаил серьезную обиду на UFC.