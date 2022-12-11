Российские военнослужащие, участвующие в спецоперации по защите Донбасса, рассказали 12 декабря о том, как при выполнении боевых задач на сватовском участке столкнулись с иностранными наемниками.

Один из бойцов сообщил, что в тот момент они находились в окопах, заминая оборону.

«Нам сказали отойти в центр посадки, так как по ним (по противнику. — Ред.) будет отрабатывать артиллерия. Мы отошли к центру, и начали мелькать тени», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Тогда российские военнослужащие стали требовать пароль у приближавшейся группы людей, чтобы распознать подразделение. В ответ они услышали призывы сдаться с, предположительно, польским или словацким акцентом.

«В ответ нам крикнули: «Русские сдавайся!». Мы открыли по ним огонь», — продолжил российский боец, подчеркнув, что «русские не сдаются».

29 ноября офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что польские наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, несут большие потери в районе городов Кременная, Лисичанск, Сватово и на других участках фронта.

Командир подразделения спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов 26 ноября также сообщил, что подразделения украинских войск под населенными пунктами Сватово и Кременная в ЛНР почти полностью состоят из иностранных наемников. По его словам, большинство из них — поляки.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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