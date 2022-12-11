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Диетолог посоветовала пить кофе с корицей для заботы о фигуре

Диетолог Бест заявила, что добавление в кофе корицы вместо сахара поможет сохранить фигуру
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Фото: Global Look Press/digifoodstock.com
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Кофе с корицей поможет тем, кто хочет избежать переедания и, как следствие, избыточного веса. Такой совет дала Диетолог Триста Бест в разговоре с порталом SHEfinds.

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Отмечается, что сам кофе изначально способствует снижению аппетита, но корица лишь дополняет его свойство.

«Корица может помочь уменьшить тягу и аппетит, улучшая чувство сытости и насыщения», ― подчеркнула Бест.

Более того, корица стабилизирует уровень глюкозы в организме, что снижает риск резких скачков сахара в крови. Это, в свою очередь, приводит к снижению случаев внезапных перееданий.

Помимо этого, специя богата антиоксидантами, стимулирующими иммунную систему человека.

«Растительные соединения, которые действуют в организме как антиоксиданты, стимулируют иммунную систему, а также отвечают за уменьшение воспаления, предотвращая слипание тромбоцитов», ― добавила диетолог.

Между тем 9 декабря кардиолог Айдар Шарафеев предупредил, что употребление кофе может вызвать у некоторых людей кратковременный сердечный приступ. Специалист подчеркнул, что сейчас научное сообщество сходится в мнении о безвредности чая и кофе для сердца.

Однако у людей, организм которых плохо метаболизирует содержащийся в кофе кофеин, употребление напитка может вызвать сильную аритмию, при которой есть шанс фатального исхода.

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