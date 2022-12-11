Диетолог посоветовала пить кофе с корицей для заботы о фигуре
Кофе с корицей поможет тем, кто хочет избежать переедания и, как следствие, избыточного веса. Такой совет дала Диетолог Триста Бест в разговоре с порталом SHEfinds.
Отмечается, что сам кофе изначально способствует снижению аппетита, но корица лишь дополняет его свойство.
«Корица может помочь уменьшить тягу и аппетит, улучшая чувство сытости и насыщения», ― подчеркнула Бест.
Более того, корица стабилизирует уровень глюкозы в организме, что снижает риск резких скачков сахара в крови. Это, в свою очередь, приводит к снижению случаев внезапных перееданий.
Помимо этого, специя богата антиоксидантами, стимулирующими иммунную систему человека.
«Растительные соединения, которые действуют в организме как антиоксиданты, стимулируют иммунную систему, а также отвечают за уменьшение воспаления, предотвращая слипание тромбоцитов», ― добавила диетолог.
Между тем 9 декабря кардиолог Айдар Шарафеев предупредил, что употребление кофе может вызвать у некоторых людей кратковременный сердечный приступ. Специалист подчеркнул, что сейчас научное сообщество сходится в мнении о безвредности чая и кофе для сердца.
Однако у людей, организм которых плохо метаболизирует содержащийся в кофе кофеин, употребление напитка может вызвать сильную аритмию, при которой есть шанс фатального исхода.