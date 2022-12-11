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Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о готовности наносить удары по территории России

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Киев допускает нанесение ударов по российским территориям. С таким заявлением в субботу, 10 декабря, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов выступил в эфире телевизионного агентства «НТА» .

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«Если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага», — подчеркнул он.

По словам Данилова, «враг» Украины занимает пространство от республик Донбасса до Владивостока.

Ранее, 5 декабря, Минобороны РФ сообщило, что утром украинские дроны попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. В ведомстве указали, что российские войска перехватили беспилотники, в результате их падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов.

Между тем с 10 октября в ответ на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту, ВС РФ наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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