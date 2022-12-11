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Вирусолог отметил пользу ношения масок против гриппа

Вирусолог Чумаков назвал ношение масок эффективным способом защиты от гриппа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Ношение медицинских масок очень эффективно защищает от вируса гриппа. Об этом заявил 11 декабря URA.RU вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков.

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По мнению Чумакова, маски отлично себя показали против гриппа во время пандемии коронавируса.

«Когда все носили маски, гриппа практически не было. Сезонного подъема гриппа, который обычно бывает в декабре, январе, феврале, вообще не было на этом фоне. Это потому, что все носили маски. А сейчас эта волна гриппа будет более сильной, чем в обычные годы, потому что два года не было гриппа и коллективный иммунитет к нему очень сильно ослаб», ― пояснил эксперт.

Однако вирусолог подчеркнул, что ношение маски ― лишь рекомендация, а не обязательная мера. В то же время он отметил актуальной такой меры для группы риска заболевания гриппом: пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.

«Эта рекомендательная мера вполне оправдана, потому что маски хорошо защищают от гриппа. Он не настолько заразный, как ковид, поэтому для среднезаразного возбудителя маски работают очень хорошо», ― добавил специалист.

Помимо этого, в этом эпидемиологическом сезоне грипп по тяжести лечения сравнялся с коронавирусом. Врачи лечат эти болезни одинаково и даже не ставят конкретный диагноз, ограничиваясь формулировкой «сезонная респираторная вирусная инфекция».

Ранее, 8 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас в России напряженная обстановка с заболеваемостью гриппа, в том числе свиным.

По ее словам, заболевание зарегистрировали уже в 74 регионах страны. Для эффективного противодействия распространению гриппа Попова призвала россиян прививаться, отметив высокое качество доступных гражданам вакцин российского производства.

6 декабря глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал россиян носить маски на фоне распространения гриппа и ОРВИ. Он также заверил граждан в том, что дефицита вакцин от гриппа пока нет.

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