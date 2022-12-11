Вирусолог отметил пользу ношения масок против гриппа

Ношение медицинских масок очень эффективно защищает от вируса гриппа. Об этом заявил 11 декабря URA.RU вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков.

По мнению Чумакова, маски отлично себя показали против гриппа во время пандемии коронавируса.

«Когда все носили маски, гриппа практически не было. Сезонного подъема гриппа, который обычно бывает в декабре, январе, феврале, вообще не было на этом фоне. Это потому, что все носили маски. А сейчас эта волна гриппа будет более сильной, чем в обычные годы, потому что два года не было гриппа и коллективный иммунитет к нему очень сильно ослаб», ― пояснил эксперт.

Однако вирусолог подчеркнул, что ношение маски ― лишь рекомендация, а не обязательная мера. В то же время он отметил актуальной такой меры для группы риска заболевания гриппом: пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.

«Эта рекомендательная мера вполне оправдана, потому что маски хорошо защищают от гриппа. Он не настолько заразный, как ковид, поэтому для среднезаразного возбудителя маски работают очень хорошо», ― добавил специалист.

Помимо этого, в этом эпидемиологическом сезоне грипп по тяжести лечения сравнялся с коронавирусом. Врачи лечат эти болезни одинаково и даже не ставят конкретный диагноз, ограничиваясь формулировкой «сезонная респираторная вирусная инфекция».

Ранее, 8 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас в России напряженная обстановка с заболеваемостью гриппа, в том числе свиным.

По ее словам, заболевание зарегистрировали уже в 74 регионах страны. Для эффективного противодействия распространению гриппа Попова призвала россиян прививаться, отметив высокое качество доступных гражданам вакцин российского производства.

6 декабря глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал россиян носить маски на фоне распространения гриппа и ОРВИ. Он также заверил граждан в том, что дефицита вакцин от гриппа пока нет.