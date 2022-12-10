Число жертв взрыва в доме на британском острове Джерси выросло до трех
По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва на британском острове Джерси, расположенном в Ла-Манше. Об этом 10 декабря сообщил телеканал Sky News.
Взрыв произошел утром в этот день в трехэтажном жилом здании в столице острова Сент-Хелиер. Впоследствии на месте инцидента возникали очаги возгорания.
В полиции сообщили, что более десяти человек числятся пропавшими без вести.
Накануне к зданию уже выезжала пожарная служба, так как жители сообщили о запахе газа.
Изначально сообщалось, что в результате взрыва погиб один человек, еще двое серьезно пострадали.
В середине ноября в Ираке один человек погиб и не менее 20 пострадали в результате обрушения трех жилых зданий в городе Сулеймания. Причиной происшествия стал взрыв баллона с газом.