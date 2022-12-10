В Британии погиб человек и 12 числятся пропавшими без вести после взрыва в доме
При взрыве в многоквартирном доме в городе Сент-Хелиер на британском острове Джерси в проливе Ла-Манш погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом 10 декабря сообщает BBC News со ссылкой на местную полицию.
По информации телеканала, пожар, вызванный взрывом, уже удалось потушить, но еще около 12 человек числятся пропавшими.
Отмечается, что сейчас на месте работают спасатели и врачи. Всего из дома было эвакуировано около 30 человек.
В середине ноября в Ираке один человек погиб и не менее 20 пострадали в результате обрушения трех жилых зданий в городе Сулеймания. Причиной происшествия стал взрыв баллона с газом.