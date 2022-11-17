В Ираке 20 человек пострадали в результате взрыва баллонов с газом

В Ираке один человек погиб и не менее 20 пострадали в результате обрушения трех жилых зданий в городе Сулеймания. Причиной происшествия стал взрыв баллона с газом, сообщает 17 ноября телеканал Zagros news.

«В результате взрыва рухнуло три дома, повреждено несколько автомобилей, пострадало не менее 20 человек помимо гибели как минимум одного человека. По сообщениям очевидцев, люди оказались под завалами», — сообщает телеканал.

Предполагается, что баллон со сжиженным газом взорвался на крыше одного из трехэтажных домов.

В конце июля восемь человек получили травмы из-за обрушения в результате взрыва шестиэтажного жилого здания в городе Тяньцзинь на севере КНР. Уточнялось, что взрыв произошел в результате утечки газа.