Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме назвали решение Гаагского суда по делу MH17 политизированным
Армия
ВС РФ взяли под контроль дорогу между двумя поселками в ДНР
Мир
ЕК заявила о критическом уровне разрушений энергоинфраструктуры Украины
Мир
МИД РФ заявил о политическом заказе в решении суда по MH17
Мир
Варшава не разрешила Киеву участвовать в расследовании падения ракеты
Мир
Финляндия объявила о самом крупном пакете военной помощи Украине
Мир
Россия намерена изучить вердикт нидерландского суда по МН17
Мир
В Британии обвинили Зеленского в провоцировании ядерной войны
Мир
Путин провел телефонный разговор с Алиевым
Мир
В США не увидели опровергающих падение украинской ракеты в Польше данных
Происшествия
Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидировали
Мир
Сын Трампа призвал к мерам против Киева из-за падения ракет в Польше

В Ираке 20 человек пострадали в результате взрыва баллонов с газом

0
Фото: Global Look Press/Xinhua
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ираке один человек погиб и не менее 20 пострадали в результате обрушения трех жилых зданий в городе Сулеймания. Причиной происшествия стал взрыв баллона с газом, сообщает 17 ноября телеканал Zagros news.

«В результате взрыва рухнуло три дома, повреждено несколько автомобилей, пострадало не менее 20 человек помимо гибели как минимум одного человека. По сообщениям очевидцев, люди оказались под завалами», — сообщает телеканал.

Предполагается, что баллон со сжиженным газом взорвался на крыше одного из трехэтажных домов.

В конце июля восемь человек получили травмы из-за обрушения в результате взрыва шестиэтажного жилого здания в городе Тяньцзинь на севере КНР. Уточнялось, что взрыв произошел в результате утечки газа.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022