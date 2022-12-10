Два дома разрушены и 20 повреждено украинскими обстрелами в поселке ЛНР
Два дома разрушены и еще 20 повреждено в поселке Новопсков в Луганской Народной Республике из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 10 декабря, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Там уточнили, что обстрел населенного пункта велся с применением американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS. Всего было выпущено три ракеты.
Ранее в этот день в результате удара ВСУ по городу Сватово в ЛНР повреждения получила коррекционная школа-интернат.
Также в субботу украинские боевики открывали огонь и по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). В частности, они обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Под огнем оказался Киевский район Донецка.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский 9 декабря заявил о том, что Москва направила в Совет Безопасности и Генассамблею ООН письмо об обстрелах мирных жителей Донбасса украинскими войсками. В приведенном документе содержатся фотографии и описания последствий атак.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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