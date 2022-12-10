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Минобороны показало кадры ударов по бронетехнике ВСУ экипажами Су-25

Минобороны показало видео нанесения ударов по украинской бронетехнике экипажами Су-25
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Фото: Министерство обороны Российской Федерации
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Минобороны России 10 декабря в Telegram-канале опубликовало кадры нанесения авиаударов по бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) экипажами Су-25.

«Пилоты «Грачей» в очередной раз продемонстрировали слаженность и профессионализм: удержать малую высоту на огромной скорости очень непросто. Вести огонь в таких условиях — еще сложнее», — говорится в заявлении военного ведомства.

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После авиаударов экипажи выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Ранее в этот день в Минобороны сообщали, что российская армия наступает на донецком и краснолиманском направлениях. В частности, на краснолиманском направлении российские бойцы заняли «более выгодные рубежи» и сорвали две контратаки противника с иностранными наемниками.

В конце ноября Минобороны России сообщило, что российские штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные огневые точки, живую силу и бронетехнику украинских боевиков. Экипажи работали в паре и наносили удары с малых высот.

В том же месяце пилоты многоцелевых истребителей Су-35С Воздушно-космических сил России в ходе боевых вылетов уничтожили самолеты Су-25 и МиГ-29 ВСУ.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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