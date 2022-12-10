В Минобороны рассказали о наступлении российской армии по двум направлениям
Российская армия наступает на донецком и краснолиманском направлениях. Об этом сообщил 10 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На краснолиманском направлении российские военные заняли «более выгодные рубежи» и сорвали две контратаки противника с иностранными наемниками. В результате были уничтожены до 60 украинских военнослужащих и наемников, а также боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля.
На донецком направлении российские военнослужащие выбили противника из укрепленных опорных пунктов.
Накануне Конашенков также отмечал, что российские войска продолжают наступление на краснолиманском направлении, отражая контратаки украинских боевиков.
7 декабря в Минобороны отчитались о ликвидации еще 130 солдат Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении в течение суток.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».