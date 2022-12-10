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В Минобороны рассказали о наступлении российской армии по двум направлениям

МО РФ: российские войска заняли выгодные рубежи на краснолиманском направлении
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российская армия наступает на донецком и краснолиманском направлениях. Об этом сообщил 10 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На краснолиманском направлении российские военные заняли «более выгодные рубежи» и сорвали две контратаки противника с иностранными наемниками. В результате были уничтожены до 60 украинских военнослужащих и наемников, а также боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля.

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На донецком направлении российские военнослужащие выбили противника из укрепленных опорных пунктов.

Накануне Конашенков также отмечал, что российские войска продолжают наступление на краснолиманском направлении, отражая контратаки украинских боевиков.

7 декабря в Минобороны отчитались о ликвидации еще 130 солдат Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении в течение суток.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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