Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за пожара в усадьбе в центре Москвы

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в усадьбе Лопухиных в центре Москвы. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе СК РФ.

Сообщается, что поручение о возбуждении уголовного дела дано руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как уточнили в СК РФ, здание находится на реконструкции. В результате пожара между вторым этажом и чердачным перекрытием произошло обрушение. По предварительным данным, пострадал пожарный.

Ранее в этот день сообщалось о ликвидации пожара в усадьбе в центре Москвы. Пожар произошел в здании усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке, построенной в конце XVII века. По данным «Известий», его площадь составила 50 кв. м.

Сообщалось, что под обрушение перекрытий попал пожарный. Спасатель получил ушибы плечевых суставов и шеи, он был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского.