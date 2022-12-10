Пожарный попал под обрушение перекрытий горящей усадьбы в Москве

Пожарный попал под обрушение перекрытий на месте пожара в усадьбе в центре Москвы. Об этом сообщили 10 декабря в экстренных службах.

Утром в субботу стало известно о пожаре в здании усадебного комплекса конца XVII века в Малом Знаменском переулке. По данным МЧС, происходит возгорание межэтажного перекрытия между вторым этажом и чердаком на площади 10 кв. м.

«Из-за возгорания произошло обрушение межэтажных перекрытий, под обрушение попал пожарный», — передает сообщение ТАСС.

Накануне огонь вспыхнул на территории складского здания на юге Москвы на площади 1500 кв. м. В здании произошло частичное обрушение конструкций. В тушении огня были задействованы 101 человек и 30 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.