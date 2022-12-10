Разгоревшийся утром в субботу, 10 декабря, пожар в усадьбе в центре Москвы ликвидирован. Об этом сообщили в экстренных службах города.

«Пожар полностью потушен, ведется проливка и разборка завалов после обрушения», — говорится в сообщении.

По данным «Известий», пожар произошел в здании усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке, построенной в конце XVII века. Его площадь составила 50 кв. м. Горели межэтажные перекрытия между вторым этажом и чердаком. В результате произошло их обрушение на площади около 40 кв. м.

Под обрушение перекрытий попал пожарный. По данным «РИА Новости», спасатель получил ушибы плечевых суставов и шеи, он был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского.

Ранее в департаменте транспорта столицы сообщили, что по состоянию на 09:58 мск движение по Малому Знаменскому переулку закрыто из-за возникшего пожара.