США не нужна победа Украины в конфликте с Россией, так как такой поворот событий может привести к ядерной войне, а Вашингтон хочет стабильных отношений с Москвой. Об этом в статье 19FortyFive от 10 декабря пишет американский аналитик Брайан Кларк.

Он отметил, что, по словам президента США Джо Байдена, Америке нужны стабильные отношения с Россией, однако победа Украины сделает это практически невозможным.

По его словам, цели президента Украины Владимира Зеленского относительного полного возвращения территорий больше не совпадают с целями Вашингтона. Кларк отметил, что США необходимо пересмотреть стратегию поддержки Киева и убедиться, что конфликт не перерастет в ядерную войну.

Он также заявил, что полностью восстановленная Украина не стоит того, чтобы рисковать ядерной войной. А партнерство и продуктивные взаимоотношения с Россией более ценны, чем полностью суверенная Украина.

В завершение Кларк призвал Вашингтон начать оказывать давление на Киев, чтобы ослабить его ожидания и расположить к мирным переговорам.

7 декабря президент России Владимир Путин указал на нарастание угрозы ядерной войны, отметив при этом, что РФ рассматривает такое оружие лишь как средство защиты, как возможность ответно-встречного удара. Он напомнил о стратегии применения средств защиты. Глава государства подчеркнул, что Россия никому ядерное оружие не передавала и не передает, но союзников будет защищать всеми имеющимися средствами, если это потребуется.

В начале ноября на сайте МИД РФ появилось заявление о необходимости предотвращения ядерной войны. В нем Москва призвала страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения (ОМУ). В ведомстве отметили, что со своей стороны Россия твердо убеждена, что в нынешней «турбулентной ситуации» в мире первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав.

18 ноября представитель Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что Вашингтон согласен с Москвой в том, что в ядерной войне нельзя победить и она не должна быть развязана.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».