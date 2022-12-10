Заявления о том, что США больше не отговаривают Украину наносить удары по территории России, свидетельствуют о подлинных агрессивных намерениях Вашингтона в отношении РФ. Об этом 10 декабря «Известиям» заявила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

Накануне, 9 декабря, издание The Times со ссылкой на источник в американском оборонном ведомстве сообщило, что США пересмотрели отношение к потенциальным ударам по российской территории и больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили таких ударов. Это объяснялось тем, что Вашингтон уже не так старательно избегает эскалации по сравнению с началом конфликта.

Как отметила Ковитиди, данное заявление срывает маску с американских властей и свидетельствует о подлинных агрессивные желаниях США, направленных против России и ее народа.

«Мы понимаем, что на международном уровне сегодня практически некому дать надлежащую политическую и правовую оценку тому, что США, вооружающие, обучающие, оказывающие спутниковое сопровождение, финансовую поддержку и иную военную помощь украинской стороне, уже давно фактически воюют на стороне Украины против России», — отметила Ковитиди.

7 декабря представитель Белого дома Джон Кирби заверил, что Вашингтон никогда не призывал Киев наносить удары по территории России, добавив, что украинские власти вправе принимать такие решения самостоятельно. Кирби также добавил, что США предоставляли Украине вооружение только для того, чтобы Киев имел возможность защищаться, и не поощряли нанесения ударов по территории РФ.

До этого, 5 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что утром украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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