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Сюжет:

США перестали отговаривать Украину от нанесения ударов по РФ

The Times: США больше не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по территории России
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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США пересмотрели отношение к потенциальным ударам по российской территории со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщила The Times со ссылкой на источник в американском оборонном ведомстве.

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Отмечается, что Вашингтон уже не так старательно избегает эскалации по сравнению с началом конфликта. Волнение по поводу того, как Москва может ответить на агрессивные шаги, снизилось, а заявления о недопустимости провокаций стали звучат намного реже.

«Мы не говорим Киеву: «Не наносите ударов по русским (в России или Крыму)». Мы не можем говорить им, что делать. Им решать, как они применяют свое оружие», — объяснил собеседник издания.

Тем не менее, добавил он, если речь идет об импортных вооружениях, отправители настаивают на соблюдении международных законов войны и выполнении Женевских конвенций. По словам источника, США не приемлют, в частности, удары по гражданскому на селению и ликвидацию конкретных лиц.

«Насколько нам известно, Украина следует этим предписаниям», — заключил представитель Пентагона.

7 декабря представитель Белого дома Джон Кирби заверил, что Вашингтон никогда не призывал Киев наносить удары по территории России, добавив, что украинские власти вправе принимать такие решения самостоятельно. Кирби также добавил, что США предоставляли Украине вооружение только для того, чтобы Киев имел возможность защищаться, и не поощряли нанесения ударов по территории РФ.

До этого, 5 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что утром украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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