В МО Турции заявили об уничтожении свыше 360 террористов на севере Ирака и Сирии

В ходе операции «Коготь-меч», начатой Турцией в ноябре, в Ираке и Сирии было ликвидировано 364 террориста, заявил 9 декабря турецкий министр обороны Хулуси Акар в ходе обсуждения в парламенте бюджета минобороны страны.

Как отметил Акар, слова которого приводит газета «Миллиет», операция «Коготь-меч» является самой масштабной за последние годы. За время ее проведения было уничтожено 364 террориста Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана террористической в Турции. Удары наносились по местам базирования, складам и укрытиям.

По его словам, с начала года в Турции, Ираке и Сирии было ликвидировано порядка 4 тыс. курдских боевиков, а с июля 2015 года — свыше 37 тыс.

29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет отчитываться перед другими государствами за военные операции в Сирии и Ираке. Он добавил, что не станет терпеть лицемерие от стран, которые поддерживают террористов.

20 ноября минобороны Турции объявило о начале операции «Коготь-меч». Анкара считает Рабочую партию Курдистана (РПК) причастной к теракту в центре Стамбула, который произошел ранее в ноябре. Так, к 25 ноября в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии было ликвидировано более 300 террористов.