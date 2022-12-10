Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мэр Донецка сообщил о гибели мирного жителя во время обстрела города ВСУ
Мир
В США признали невозможность остановить утечку поставляемого оружия с Украины
Происшествия
В ЛНР сообщили о разрушениях после обстрела Новопскова со стороны ВСУ
Мир
В МИД РФ допустили возобновление прямого авиасообщения с Грузией
Мир
США перестали отговаривать Украину от нанесения ударов по РФ
Мир
Politico узнала об отсутствии решения у США о передаче Украине БПЛА
Мир
Американский журналист Грант Уол умер во время освещения ЧМ-2022
Здоровье
Врач посоветовала криотерапию для привыкания к холоду
Происшествия
Подростки осквернили Вечный огонь в Горно-Алтайске
Армия
Российских мотострелков ЮВО наградили за мужество и героизм в зоне СВО
Происшествия
Пожарный попал под обрушение перекрытий горящей усадьбы в Москве
Происшествия
Пожар вспыхнул в усадьбе рядом с Пушкинским музеем в Москве

В МО Турции заявили об уничтожении свыше 360 террористов на севере Ирака и Сирии

0
Фото: Global Look Press/Hasan Kirmiztas - Dha
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе операции «Коготь-меч», начатой Турцией в ноябре, в Ираке и Сирии было ликвидировано 364 террориста, заявил 9 декабря турецкий министр обороны Хулуси Акар в ходе обсуждения в парламенте бюджета минобороны страны.

Четвертому бывать: к чему могут привести военные атаки Турции по северу Сирии
И насколько вероятно прямое столкновение армий двух стран

Как отметил Акар, слова которого приводит газета «Миллиет», операция «Коготь-меч» является самой масштабной за последние годы. За время ее проведения было уничтожено 364 террориста Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана террористической в Турции. Удары наносились по местам базирования, складам и укрытиям.

По его словам, с начала года в Турции, Ираке и Сирии было ликвидировано порядка 4 тыс. курдских боевиков, а с июля 2015 года — свыше 37 тыс.

29 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет отчитываться перед другими государствами за военные операции в Сирии и Ираке. Он добавил, что не станет терпеть лицемерие от стран, которые поддерживают террористов.

20 ноября минобороны Турции объявило о начале операции «Коготь-меч». Анкара считает Рабочую партию Курдистана (РПК) причастной к теракту в центре Стамбула, который произошел ранее в ноябре. Так, к 25 ноября в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии было ликвидировано более 300 террористов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022