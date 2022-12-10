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Врач посоветовала криотерапию для привыкания к холоду

Иммунолог Шуппо посоветовала использовать криотерапию, чтобы приучить организм к холодам
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Закаливание в медицинских условиях при помощи криокапсулы может помочь адаптироваться к холоду и сопротивляться внешней вирусной нагрузке. Об этом 10 декабря в беседе с агентством «Прайм» рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

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По ее словам, криокапсула увеличивает защитные силы организма краткосрочным воздействием на тело экстремального холода и в целом укрепляет иммунитет.

Врач отметила, что 10 сеансов криотерапии могут дать эффект, аналогичный двум годам закаливания традиционным способом. Также она посоветовала обогатить рацион питания жирами.

«Если человек здоров и митохондрии — электрические аккумуляторы-клетки в организме работают хорошо, то любой жир, поступающий с едой, будет перерабатываться и обеспечивать выработку максимального количества энергии и нормальный термогенез. Человек, в рационе которого достаточно жиров, будет легче адаптироваться к холодовым нагрузкам», ― объяснила Шуппо.

Более того, врач напомнила о важности поддерживать здоровье щитовидной железы, поскольку она определяет то, насколько человек чувствителен к холоду. Вред этому органу можно нанести недосыпанием и хроническим стрессом.

«Когда надпочечники «устают» на фоне длительного стресса, нормальные гормоны не вырабатываются, а щитовидная железа имеет тесную связь с надпочечниками и первой начинает сбоить. В этом случае адаптация к холоду будет нарушена», ― добавила специалист.

Ранее, 9 декабря, нутрициолог посоветовала россиянам зимой пить больше воды для поддержания водного баланса в организме, а также есть больше супов и рыбы. Последняя, например, очень богата кислотами омега-3, ответственными за укрепление иммунитета, стенок сосудов и костной системы человека.

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