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Нутрициолог назвала самые важные продукты в зимнем рационе

Нутрициолог Свиридова посоветовала включить в зимний рацион рыбу и супы
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Фото: Global Look Press/digifoodstock.com
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Зимой происходит смена климата, появляется сильное желание есть больше тяжелой пищи, которая сможет сохранить чувство насыщения на долгое время. Нутрициолог и внешний консультант сервиса «Пакет» от Х5 Елена Свиридова рассказала «Известиям», каких веществ не хватает организму в холодное время и какие продукты идеально подойдут для зимнего рациона.

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«Первая и самая главная рекомендация перед составлением идеального рациона — пить больше воды. Осенью и зимой люди проводят больше времени в помещениях, в которых включено отопление. Организму необходимо восполнять количество влаги в организме для правильного функционирования и усваивания полезных веществ», — рекомендовала эксперт в пятницу, 9 декабря.

Говоря о продуктах, которые следует включить в рацион зимой, Свиридова в первую очередь отметила рыбу. Это один из главных источников жирных кислот Омега-3, именно они отвечают за укрепление иммунитета, стенок сосудов, костной системы, а также защиту органов дыхания от инфекций, что особенно важно зимой.

«А также Омега-3 выводит из депрессивных состояний. Можете выбрать любую рыбу на ваш вкус из следующего списка: лосось, семга, кета, скумбрия. Если рыба надоела, а Омега-3 восполнить хочется, можете попробовать съесть греческие орехи, льняные семечки, фасоль и чиа», — уточнила нутрициолог.

Она также подчеркнула важность включить в зимний рацион овощи, которые растут под землей, — морковь, свеклу и картофель. В них содержится достаточное количество витамина А, а богатый углеводами состав даст много энергии. Однако с этими овощами важно соблюдать меру и грамотно сочетать их с клетчаткой, например зеленью и салатами.

По словам Свиридовой, еще один необходимый продукт зимой — фрукты, а именно цитрусовые. Мандарины и апельсины не только являются символом Нового года, но и источником клетчатки и флавоноидов.

В список самых полезных продуктов в холодное время нутрициолог также отнесла супы.

«Вспомните детство. Когда вы нагулялись по морозу, продрогли, щеки, нос, руки красные, приходите домой, а на обед согревающий горячий бабушкин суп. Помимо температуры и возможности согреться суп имеет жидкую консистенцию, вареные овощи и мясо, которые легко усваиваются в организме. После такого обеда человек будет чувствовать насыщение без лишней тяжести в животе и желания сразу уснуть. Подойдут на основе куриного или мясного бульона и уха», — добавила эксперт.

3 декабря Свиридова рассказала о пользе и вреде мандаринов. По ее словам, употребление мандаринов положительно сказывается на состоянии кожи. Так, в них содержатся витамины A и C, которые обеспечивают целостность эпителия и поддерживают здоровое состояние кожи.

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