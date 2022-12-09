Путин призвал верить только ему в вопросе снабжения российской армии

Президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе информации о снабжении российской армии верить можно только ему. Об этом он сказал в пятницу, 9 декабря, на пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

«Верить никому нельзя, только мне можно», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистки о том, кому можно доверять относительно снабжения российских военных в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

Как пояснил президент, он каждый день обсуждает оснащение мобилизованных с Министерством обороны. По его словам, самые острые проблемы уже решены.

«Мы работаем с Министерством обороны регулярно, практически каждый день обсуждаем с ними эти вопросы, должен сказать, что проблемы действительно были. Самые острые, я думаю, уже закрыты», — отметил Путин.

Он также указал, что потребуется некоторое время для того, чтобы раскручивать соответствующие отрасли производства.

Днем ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и военкор Александр Коц заявил, что вопросы по теме экипировки призванных по частичной мобилизации всё еще есть и дело здесь в полевых условиях. Причиной проблем со снаряжением он назвал прежде всего тот факт, что форма быстро изнашивается.

До этого, 25 ноября, президент РФ во время встречи с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции заявил, что Минобороны старается наладить работу по снабжении российских войск настолько эффективно, насколько это возможно с учетом времени года.

В начале ноября Путин дал поручение правительству выстроить работу по обеспечению военных необходимой экипировкой. Глава государства подчеркнул, что российское вооружение должно постоянно совершенствоваться и оставаться эффективным.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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