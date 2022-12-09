Как халатность ТЦ приводила к трагедиям

Нарушение правил безопасности может быть причиной крупного возгорания в ТЦ «Мега Химки». По одной из версий, пожар спровоцировали сварочные работы, которые проводились с несоблюдением требований, передает телеканал «Известия». В России известны случаи, когда халатность приводила к трагедиям.

Пермь

5 декабря 2009 года в пермском клубе «Хромая лошадь» произошел крупнейший по количеству жертв пожар в России. В результате возгорания погибли 156 человек, 234 пострадали. В помещении устроили фейерверк, искры спровоцировали ЧП. Стены из пенопласта и пластика, а также декор из ивовых прутьев и холстов способствовали распространению огня. Тем самым организаторы мероприятия нарушили технику безопасности.

Кемерово

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Тогда погибли 60 человек, в том числе 37 детей, и пострадали 79 человек. Система пожаротушения не сработала из-за неисправности и отсутствия подключения к сигнализации. К тому же администрация не провела своевременной эвакуации — в здании продолжали работать лифты. Также несколько запасных выходов были заблокированы, их вскрывали, чтобы эвакуировать посетителей. Были закрыты двери в залы кинотеатра, там находились люди.

Ухта

В Ухте возгорание в ТЦ «Пассаж» унесло жизни 25 человек. Еще 10 были госпитализированы с серьезными ожогами и травмами. Трагедия произошла 11 июля 2005 года, причина возгорания — поджог. Обрушенная из-за огня лестница отрезала людям пути для спасения. Первые подразделения пожарных и бригады скорой помощи долго ехали к месту происшествия.

Казань

В Казани в ТЦ «Адмирал» при пожаре погибли 19 человек и 61 человек получил ранения. По данным следствия, само помещение не было предназначено для организации торговых точек. Арендаторы использовали здание с грубыми нарушениями пожарной безопасности. Пламя охватило весь торговый центр в течение короткого времени.

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