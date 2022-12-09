В Варшаве сочли Западную Украину колонией Польши

В Варшаве считают части Западной Украины провинциями Польши. Об этом 7 декабря написало австралийское издание The Conversation.

Как уточнили авторы статьи, научные сотрудники Центра восточноевропейских и международных исследований (Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien) Феликс Краватцек и Петр Гольдштейн, атмосфера между двумя восточноевропейскими странами остается напряженной из-за территориальных и исторических споров.

«Лучше всего это можно увидеть в отношении поляков к украинцам, живущим в приграничных районах, которые когда-то контролировались Речью Посполитой. Поляки до сих пор называют эти регионы «Кресы» — «восточные окраины Польши», — говорится в материале.

Несмотря на то что жители Польши считают украинцев родственным народом из-за славянского происхождения и общей истории, в то же время в Варшаве не забывают о своих бывших владениях в Галиции и Волыни, отмечают авторы.

Кроме того, отношения между Польшей и Украиной стали более напряженными из-за расхождения во взглядах на ключевые исторические события и личности. В частности, подчеркивается, что трения между двумя странами может вызвать назначение бывшего посла в Германии Андрея Мельника заместителем министра иностранных дел Украины.

«Ранее Мельник вызвал бурю негодования в Польше, заявив, что лидер украинских националистов Степан Бандера «не был массовым убийцей». Для многих поляков убийства на Волыни под руководством Бандеры, имевшие место между 1943 и 1945 годами, расцениваются как геноцид», — резюмируют авторы.

В Москве, в свою очередь, не раз заявляли о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. Так, 30 ноября сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди рассказала «Известиям», что Польша может использовать ослабленное состояние Украины для того, чтобы «разорвать ее на части». Таким образом она прокомментировала слова директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина о том, что Польша форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель.

В то же время в сентябре экс-глава румынского МИДа Андрей Марга назвал современные границы Украины неестественными и призвал киевские власти уступить Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину.