РФ за полгода сняла с регистрации на Бермудах более 200 самолетов

Российские авиакомпании сняли 201 иностранный самолет с регистрации в Бермудском реестре спустя полгода после введения санкций. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

«К 1 декабря с регистрации в Бермудском реестре был снят 201 иностранный самолет российских авиакомпаний. Из них около 150 Boeing и Airbus и несколько десятков Embraer, Bombardier и Gulfstream. Для этих самолетов была устранена проблема двойной регистрации, которая не позволяла перевозчикам летать на них за рубеж», — пояснили в издании.

Теперь, помимо 150 «Суперджетов», за границу может летать практически половина парка перевозчиков. Эксперты в связи с этим ожидают снижение цен на зарубежные рейсы, хотя, отмечается, что дефицит емкостей сохраняется.

Ранее, 15 ноября, в Росавиации по итогам встречи руководителя ведомства Александра Нерадько с послом Египта Назихом Нагари анонсировали, что количество прямых авиарейсов между Россией и Египтом будет увеличено. Кроме того, страны планируют заключить соглашение о летной годности, которое поможет развитию сотрудничества в области взаимных поставок авиатехники.

Тогда же министр туризма и креативной экономики страны Сандиага Уно сообщил, что Индонезия ждет возобновления авиасообщения с Россией. Обсуждался вопрос возобновления прямых рейсов на остров Бали из Москвы и еще нескольких городов.