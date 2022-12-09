Жителей Тамбовской области предупредили о гололеде

В субботу, 10 декабря, в Тамбовской области ожидаются гололед и налипание мокрого снега. Об этом в пятницу, 9 декабря, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Погода может привести к увеличению числа аварий на дорогах, а также травмам пешеходов.

Как отмечается в материале, местные жители должны быть предельно осторожными за рулем и при переходе дорог. Водителям необходимо снижать скорость и избегать внезапных маневров.

Пешеходам также следует быть внимательными при подъеме или спуске по лестницам.

Ранее, 9 декабря, синоптики предупредили москвичей о том, что в предстоящие выходные погода в регионе вернется к «декабрьской слякоти». Прогнозируется сильный и мокрый снег.