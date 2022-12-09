Синоптик предупредил о возвращении «декабрьской слякоти» в Москву

Потепление ожидается в Москве в предстоящие выходные, погода в регионе вернется к «декабрьской слякоти». Об этом «Известиям» в пятницу, 9 декабря, сообщил синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов.

По его словам, в пятницу температура воздуха составит –2...–4 градуса, а в субботу поднимется до 0...–2. При этом в воскресенье, понедельник и вторник столбики термометров будут на уровне нуля градусов.

Как отметил синоптик, 9 декабря не ожидается большого количества осадков, однако в субботу и воскресенье прогнозируется сильный и мокрый снег.

«В выходные нас накроет циклон, активная фронтальная зона, которая идет с юго-запада и юга. То есть это более насыщенные атмосферные образования, и поэтому осадки в субботу будут сильными и мокрыми. Это налипание мокрого снега на провода и деревья, это на дорогах снежный накат, это до 10 см снега, которые могут прибавиться к высоте снежного покрова. В ночь на воскресенье снег продолжится, в первой половине дня тоже осадки, мокрый снег даже может быть с дождем», — рассказал Шувалов.

Он уточнил, что в понедельник в Москве ожидается очередной заряд снега с дождем.

«Так что назвать эту погоду приятной язык не поворачивается. Мы возвращаемся к декабрьской слякоти», — резюмировал специалист.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве и области «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Режим будет действовать до 11:00 субботы.

6 декабря о предстоящем снегопаде москвичей также предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.