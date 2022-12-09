Водитель грузовика пострадал при столкновении с поездом в Приморье

Водителя грузовика госпитализировали после столкновения транспортного средства с грузовиком в Приморском крае. Движение пассажирских составов не нарушено.

Инцидент произошел вечером 8 декабря на переезде между станциями Махалино и Камышовой. Водитель грузовика допустил выезд на железную дорогу перед приближающимся составом. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Пострадавший водитель доставлен в больницу.

4 декабря в Забайкальском крае 65-летний водитель допустил выезд на пути на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения с поездом автомобилист и его 61-летняя пассажирка погибли.