Супруги погибли в ДТП с поездом в Забайкалье
Легковой автомобиль столкнулся с поездом на перегоне в Забайкальском крае. Два человека получили смертельные травмы.
Авария произошла утром 4 декабря на перегоне Баляга — Петровский завод. По данным полиции, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, пишет ChitaMedia.
В результате ДТП погибли 65-летний водитель легковушки и его 61-летняя пассажирка. Установлено, что это супруги из Баляги.
Транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.
3 декабря на станции Магдагачи Забайкальской железной дороги сошел с рельсов локомотив с двумя грузовыми вагонами. В результате происшествия пострадавших нет.