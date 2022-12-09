ГИБДД Москвы подвела статистику ДТП в столичных дворах

По итогам 11 месяцев 2022 года в столичных дворах произошло 547 ДТП, в которых 16 человек погибли и 551 получил ранения. Об этом 9 декабря сообщила ГИБДД Москвы в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что особую тревогу вызвали показатели аварийности с участием несовершеннолетних. За 11 месяцев 2022 года на внутридворовых территориях в ДТП пострадали 138 детей, один из которых погиб.

Самыми распространенными причинами аварий с участием детей стали внезапное появление ребенка на проезжей части из-за стоящего автомобиля или другого препятствия, несоответствие скорости машины условиям движения, а также несоблюдение условий, разрешающих движение транспорта задним ходом.

Инспекторы Госавтоинспекции напомнили, что двор является распространенным местом досуга детей и родители подчас отпускают их гулять одних. В связи с этим сотрудники ГИБДД призвали автолюбителей быть более внимательными при передвижении по проезжей части, расположенной в жилых зонах и на придомовых территориях, а родителям рекомендовали ежедневно обучать детей правилам безопасного поведения на дороге.

6 декабря столичная Госавтоинспекция сообщила, что с начала 2022 года пресекла в Москве почти 65 тыс. нарушений правил перевозки детей в автомобилях. За нарушение этих правил в соответствии с ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей, для должностных лиц — в размере 25 тыс. рублей, а для юридических — 100 тыс. рублей. В ГИБДД Москвы подчеркнули, что только с 12 лет ребенок может пользоваться штатным ремнем безопасности и располагаться в машине на переднем или заднем сиденье.