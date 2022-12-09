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Мурманская область получит еще 16 млн рублей на зарплаты медиков

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Мурманской области в 2023 году выделят дополнительно 16,3 млн рублей на зарплаты врачей и среднего медицинского персонала. Об этом говорится в распоряжении главы правительства России Михаила Мишустина.

Деньги выделят из федерального фонда обязательного медицинского страхования. Они поступят в территориальный фонд ОМС, отмечает ИА «Би-порт».

В общей сложности российские регионы получат около 7,5 млрд рублей на оплату труда медиков.

Решение приняли в соответствии с прогнозом годового прироста численности медицинских работников. Согласно этим данным, в 2023 году в медучреждения придут работать более 18 тыс. врачей и порядка 20 тыс. специалистов среднего медперсонала.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости улучшения системы оплаты труда медиков. По его словам, объем средств, которые направляются на развитие медицины в России, будет увеличиваться.

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