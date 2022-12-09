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Доля продаж китайских машин в России может достигнуть 70%

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) увидели риски превращения российского авторынка в китайский, так как доля продаж марок из Китая в ближайшие годы может достигнуть 70%. Это может сказаться на замедленном развитии отечественного автопрома, рассказала ассоциация 9 декабря агентству «РИА Новости».

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«Скорее всего, учитывая «домашние» мощности китайского автопрома в более чем 20 млн автомобилей, есть основания предполагать, что при замедленном развитии отечественного автопрома российский авторынок уже в ближайшие годы станет и по объемам продаж китайским на 70%», — отметили в ассоциации.

В РОАД также уточнили, что пока по объемам продаж в России лидируют отечественные бренды. За десять месяцев 2022 года было продано 191,9 тыс. автомобилей российских марок и 86,2 тысячи китайских брендов. Пока авторынок новых автомобилей состоит на 69% из российских авто и только на 31% из китайских машин, но в ассоциации полагают, что риск превращения российского авторынка в китайский усугубляется еще и из-за того, что покинувшие РФ автобренды из Европы, Америки и Азии пока не планируют своего официального возвращения в Россию.

1 декабря стало известно, что на российском рынке количество автосалонов, торгующих китайскими машинами, достигло 1 тыс. штук. Прирост официальных дилерских станций, предлагающих в РФ авто китайских брендов, обеспечила новая марка Omoda (принадлежит Chery). Специалисты подсчитали, что за короткий период времени она сформировала собственную дилерскую сеть, которая уже насчитывает 96 официальных автоцентров. Практически с нуля была создана дилерская сеть другого игрока, бренда Skywell. Он насчитывает в России 17 автосалонов, предлагающих электромобили этой марки. На 17 дилеров увеличилась дилерская сеть бренда Exeed, теперь их 98. Chery приросла 16 центрами, и теперь их у бренда 181. По оценке агентства «Автостат», именно Chery обладает крупнейшей дилерской сетью среди всех китайских автопроизводителей в России.

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