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Количество дилеров китайских марок в РФ достигло 1 тыс.

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В России насчитывается 1 тыс. официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию автомобилей китайских брендов. Об этом 1 декабря сообщило агентство «Автостат».

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На середину октября текущего года в России было 830 автосалонов, предлагающих китайские автомобили. За прошедшие полтора месяца их количество увеличилось сразу на 170 дилерских центров. Теперь на российском рынке количество автосалонов, торгующих китайскими машинами, достигло ровно 1 тыс. штук.

По оценке агентства, прирост официальных дилерских станций, предлагающих в РФ авто китайских брендов, обеспечила новая марка Omoda (принадлежит Chery). Специалисты подсчитали, что за короткий период времени она сформировала собственную дилерскую сеть, которая уже насчитывает 96 официальных автоцентров. Практически с нуля была создана дилерская сеть другого игрока, бренда Skywell. Он насчитывает в России 17 автосалонов, предлагающих электромобили этой марки.

На 17 дилеров увеличилась дилерская сеть бренда Exeed, теперь их 98. Chery приросла 16 центрами и теперь их у бренда 181. По оценке «Автостата», именно Chery обладает крупнейшей дилерской сетью среди всех китайских автопроизводителей в России. Больше дилеров в РФ пока только у отечественной Lada, а также у «корейцев» Kia и Hyundai.

Что касается других «китайцев», то у Geely сейчас 127 дилеров по России, у Haval — 120, у Changan — 104, у FAW — 102, а у оставшихся менее 100. При этом у многих из них за последние полтора месяца прибавилось от двух до шести дилеров.

23 ноября газета «Ведомости», ссылаясь на данные главного таможенного управления КНР сообщила, что импорт автомобилей из Китая в Россию за 10 месяцев текущего года вырос на 31% и составил $3,61 млрд (примерно 218 млрд рублей). Большая часть импорта на российский авторынок из Китая пришлась на легковые автомобили: их с января по октябрь 2022 года ввезли в РФ на общую сумму $1,08 млрд (примерно 65,51 млрд рублей). Чуть меньше пришлось на долю китайских грузовиков — 64,3 млрд рублей. Объем импорта автокранов и иной спецтехники из Китая в Россию за отчетный период составил $250 млн (около 15,16 млрд рублей). Что касается автомобильных запчастей и автокомплектующих, то из Китая ввезли в Россию на $1,12 млрд долларов (67,94 млрд рублей).

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