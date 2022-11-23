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Импорт машин из Китая в РФ за десять месяцев 2022 года вырос на 31%

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Фото: Global Look Press/ Cfoto
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Импорт автомобилей из Китая в Россию за 10 месяцев текущего года вырос на 31% и составил $3,61 млрд (примерно 218 млрд рублей). Об этом 23 ноября сообщила газета «Ведомости», которая ознакомилась с данными главного таможенного управления КНР.

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Большая часть импорта на российский авторынок из Китая пришлась на легковые автомобили: их с января по октябрь 2022 года ввезли в РФ на общую сумму $1,08 млрд (примерно 65,51 млрд рублей). Чуть меньше пришлось на долю китайских грузовиков — 64,3 млрд рублей.

Объем импорта автокранов и иной спецтехники из Китая в Россию за отчетный период составил $250 млн (около 15,16 млрд рублей). Объем импорта автобусной техники оценили в $970 млн (примерно 58,84 млрд рублей).

Что касается автомобильных запчастей и автокомплектующих, то из Китая ввезли в Россию на $1,12 млрд долларов (67,94 млрд рублей).

Издание подчеркнуло, что в нынешних условиях китайские автопроизводители получили карт-бланш по насыщению российского рынка своей продукцией.

22 ноября «Автостат» сообщил, что продажи автомобилей китайских брендов установили в России новый рекорд. С 14 по 20 ноября 2022 года в РФ было куплено 3598 новых легковых автомобилей китайских марок, что составило 31,2% от общего объема рынка, что можно считать очередным рекордом. Среди китайских марок лидирует Chery. За ней идут Haval, Geely и Kia.

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