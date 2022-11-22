Продажи автомобилей китайских брендов установили в России новый рекорд

С 14 по 20 ноября 2022 года в России было куплено 3598 новых легковых автомобилей китайских марок, что составило 31,2% от общего объема рынка, что можно считать очередным рекордом. Об этом 22 ноября сообщило агентство «Автостат».

Среди китайских марок больше всего за третью неделю ноября текущего года жители РФ приобрели автомобили марки Chery — 1333 единицы. Далее в рейтинге предпочтений расположились Haval (922 авто) и Geely (713 штук). Выше них в общем зачете оказалась только отечественная Lada (4756 машин). Замкнула топ-5 марочного рейтинга корейская Kia (694 авто).

Из китайских моделей лучшим стал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO, который на прошлой неделе был куплен в количестве 828 экземпляров. По этому показателю он уступил лишь Lada Granta (2877 авто).

Следом за Chery Tiggo 7 PRO расположились сразу две модели Lada — внедорожники Niva Travel и Niva Legend (779 и 602 штук соответственно). В пятерку лидеров также попал китайский кроссовер Haval Jolion (380 машин), производство которого налажено в РФ.

18 ноября «Автостат» сообщил, что доля кроссоверов на российском рынке в октябре 2022 года составила 57,1% от общего объема рынка легковых машин. Аналитики компании объяснили ситуацию тем, что на российском рынке существенно выросла доля китайских моделей (с начала текущего года — втрое). Почти все из «китайцев» представлены в сегменте кроссоверов. Сказался и тот факт, что АвтоВАЗ летом 2022 года возобновил производство внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel.