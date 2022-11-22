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Продажи автомобилей китайских брендов установили в России новый рекорд

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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С 14 по 20 ноября 2022 года в России было куплено 3598 новых легковых автомобилей китайских марок, что составило 31,2% от общего объема рынка, что можно считать очередным рекордом. Об этом 22 ноября сообщило агентство «Автостат».

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Среди китайских марок больше всего за третью неделю ноября текущего года жители РФ приобрели автомобили марки Chery — 1333 единицы. Далее в рейтинге предпочтений расположились Haval (922 авто) и Geely (713 штук). Выше них в общем зачете оказалась только отечественная Lada (4756 машин). Замкнула топ-5 марочного рейтинга корейская Kia (694 авто).

Из китайских моделей лучшим стал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO, который на прошлой неделе был куплен в количестве 828 экземпляров. По этому показателю он уступил лишь Lada Granta (2877 авто).

Следом за Chery Tiggo 7 PRO расположились сразу две модели Lada — внедорожники Niva Travel и Niva Legend (779 и 602 штук соответственно). В пятерку лидеров также попал китайский кроссовер Haval Jolion (380 машин), производство которого налажено в РФ.

18 ноября «Автостат» сообщил, что доля кроссоверов на российском рынке в октябре 2022 года составила 57,1% от общего объема рынка легковых машин. Аналитики компании объяснили ситуацию тем, что на российском рынке существенно выросла доля китайских моделей (с начала текущего года — втрое). Почти все из «китайцев» представлены в сегменте кроссоверов. Сказался и тот факт, что АвтоВАЗ летом 2022 года возобновил производство внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel.

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