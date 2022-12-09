Пожар в «Мега Химки». Главное
Утром 9 декабря в подмосковном торговом комплексе «Мега» в Химках произошло возгорание. Здание охватил пожар площадью 18 тыс. кв. м, есть и погибший. В настоящий момент правоохранители рассматривают несколько версий событий. «Известия» собрали хронику происшествия.
Пожар в «Мега Химки» — что произошло
Центром возгорания стал гипермаркет OBI. Огонь охватил крышу здания, на попавших в сеть кадрах видно, как поднимается столб огня и дыма. Магазин занимается реализацией стройматериалов, в помещении хранятся банки с краской и другими горючими веществами. Уже во время пожара в здании прогремел взрыв, что именно сдетонировало, неизвестно. По данным очевидцев, продолжают доноситься хлопки.
В 8:25 экстренным службам удалось локализовать пожар на площади 7 тыс. кв. м. Еще примерно через два часа открытое горение было ликвидировано. Для борьбы с огнем запрошены силы авиации. Возгоранию присвоен четвертый уровень сложности из пяти.
Пожар в «Мега Химки» — жертвы и последствия
На текущий момент сообщалось об одном погибшем — им оказался сотрудник охраны.
Разрушения здания масштабны. Кровля гипермаркета уже обрушилась на площади 5 тыс. кв. м, помещение продолжает гореть. Кроме того, огонь перекинулся на часть стоящих на парковке автомобилей.
По оценкам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), ущерб от пожара может достичь 20–30 млрд рублей, в случае если огонь поглотит все близлежащие конструкции и имущество.
Дым от пожара идет в сторону области — на микрорайоны Новоподрезково и Сходня. Чтобы оценить последствия для экологии района, сотрудники Роспотребнадзора по Московской области взяли пробы воздуха, которые направят в лабораторию.
Дорожное движение рядом с горящим гипермаркетом не затруднено, но на территорию транспортные средства не пускают. В других зданиях торгового комплекса идет эвакуация посетителей.
Пожар в «Мега Химки» — причины
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В рамках расследования будут назначены судебно-медицинская, пожарно-техническая и судебно-оценочная экспертизы и изучена вся необходимая документация.
Очевидец в беседе с «Известиями» рассказал, что возгорание началось с крыши. По его словам, в здании горит сам магазин OBI и «СпортМастер».
Источники ТАСС в экстренных службах называют причиной произошедшего сварочные работы в близлежащей пристройке. Рабочим не удалось справиться с огнем, и они покинули место возгорания. Появлялась в СМИ и информация о коротком замыкании.
В то же время собеседники «РИА Новости» в МЧС утверждают, что пожар мог возникнуть в результате поджога.