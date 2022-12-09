Пожар в «Мега Химки». Главное

Утром 9 декабря в подмосковном торговом комплексе «Мега» в Химках произошло возгорание. Здание охватил пожар площадью 18 тыс. кв. м, есть и погибший. В настоящий момент правоохранители рассматривают несколько версий событий. «Известия» собрали хронику происшествия.

Пожар в «Мега Химки» — что произошло

Центром возгорания стал гипермаркет OBI. Огонь охватил крышу здания, на попавших в сеть кадрах видно, как поднимается столб огня и дыма. Магазин занимается реализацией стройматериалов, в помещении хранятся банки с краской и другими горючими веществами. Уже во время пожара в здании прогремел взрыв, что именно сдетонировало, неизвестно. По данным очевидцев, продолжают доноситься хлопки.

В 8:25 экстренным службам удалось локализовать пожар на площади 7 тыс. кв. м. Еще примерно через два часа открытое горение было ликвидировано. Для борьбы с огнем запрошены силы авиации. Возгоранию присвоен четвертый уровень сложности из пяти.

RIA_8335536 В торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье рано утром в пятницу начался пожар. Огонь распространился на площади 18 тыс. кв. м, один человек погиб. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости/Максим Блинов RIA_8335537 Возгорание началось в строительном гипермаркете OBI, который представляет собой пристройку к основному зданию ТЦ Фото: РИА Новости/Максим Блинов RIA_8335540 По последней информации, площадь пожара составила 18 тыс. кв. м, его удалось локализовать на площади 7 тыс. кв. м. Также произошло обрушение кровли на площади 5 тыс. кв. м Фото: РИА Новости/Максим Блинов TASS_56330469 copy В разгар пожара в торговом комплексе прогремел мощный взрыв. О том, что именно могло сдетонировать, информации пока нет, однако известно, что в OBI находятся стройматериалы, а также банки с краской и другими горючими веществами Фото: ТАСС/Дарья Соколова TASS_56330645 copy По словам очевидца, всё начало гореть с крыши. Буквально спустя десять минут пламя охватило нижний этаж магазина OBI Фото: ТАСС/Максим Григорьев RIA_8335541 При пожаре в гипермаркете погиб сотрудник охраны. Эту информацию подтвердили в МЧС Фото: РИА Новости/Максим Блинов TASS_56330689 copy На месте работают пожарные подразделения, в готовность приведена авиация МЧС России. К тушению привлекли более 70 человек и 20 единиц техники Фото: ТАСС/Максим Григорьев RIA_8335555 Экстренные службы объявили четвертый уровень сложности возгорания из пяти Фото: РИА Новости/Максим Блинов RIA_8335548 Экстренные службы назвали причиной возгорания сварочные работы. Ранее сообщалось, что в качестве основной версии причины пожара в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье рассматривается поджог. Также СМИ, ссылаясь на экстренные службы, информировали, что основная версия причины возникновения пожара — короткое замыкание Фото: РИА Новости/Максим Блинов KK301439 (1) copy Гипермаркет OBI почти полностью разрушен после пожара. От здания остались только несущие конструкции каркаса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына TASS_56331276 copy Ущерб может составить примерно 20–30 млрд рублей с учетом стоимости припаркованных рядом автомобилей Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов RIA_8335584 Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром. На месте ЧП в данный момент работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Пожар в «Мега Химки» — жертвы и последствия

На текущий момент сообщалось об одном погибшем — им оказался сотрудник охраны.

Разрушения здания масштабны. Кровля гипермаркета уже обрушилась на площади 5 тыс. кв. м, помещение продолжает гореть. Кроме того, огонь перекинулся на часть стоящих на парковке автомобилей.

По оценкам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), ущерб от пожара может достичь 20–30 млрд рублей, в случае если огонь поглотит все близлежащие конструкции и имущество.

Дым от пожара идет в сторону области — на микрорайоны Новоподрезково и Сходня. Чтобы оценить последствия для экологии района, сотрудники Роспотребнадзора по Московской области взяли пробы воздуха, которые направят в лабораторию.

Дорожное движение рядом с горящим гипермаркетом не затруднено, но на территорию транспортные средства не пускают. В других зданиях торгового комплекса идет эвакуация посетителей.

Пожар в «Мега Химки» — причины

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В рамках расследования будут назначены судебно-медицинская, пожарно-техническая и судебно-оценочная экспертизы и изучена вся необходимая документация.

Очевидец в беседе с «Известиями» рассказал, что возгорание началось с крыши. По его словам, в здании горит сам магазин OBI и «СпортМастер».

Источники ТАСС в экстренных службах называют причиной произошедшего сварочные работы в близлежащей пристройке. Рабочим не удалось справиться с огнем, и они покинули место возгорания. Появлялась в СМИ и информация о коротком замыкании.

В то же время собеседники «РИА Новости» в МЧС утверждают, что пожар мог возникнуть в результате поджога.