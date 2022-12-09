Сбытовая химия: стоимость импортных дезодорантов и шампуней может вырасти

На дезодоранты, зубные пасты и средства для посуды из части недружественных стран в ближайшее время могут ввести заградительные пошлины. Это касается товаров, которые раньше производили в России, а теперь импортируют как готовую продукцию — Gillette, Old Spice, Fairy, Oriflame, Colgate, Nivea и другие. С таким предложением к Минпромторгу обратились отечественные компании, которые позже объединились в «Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии». Минпромторг получение обращения подтвердил, источник «Известий» в министерстве подчеркнул, что ведомство поддержало это предложение.

Продвигать свое

Отечественные производители предложили Минпромторгу ввести заградительные пошлины в 35% на косметику и бытовую химию из шести недружественных стран. Речь идет о таких государствах, как США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Польша. Об этом «Известиям» рассказали в «Национальном совете по парфюмерии, косметике и бытовой химии» (объединяет крупнейших производителей РФ). Там пояснили, что из Америки в Россию везут такие бренды, как Mary Kay, Gillette, из Великобритании — Old Spice и Fairy, из Польши — Oriflame, Eveline, Colgate, Nivea. Это шампуни, средства для волос и дезодоранты.

«Известия» запросили P&G, Nivea, Oriflame, Mary Kay.

В ассоциации сказали, что введение российской пошлины — зеркальная мера: сначала зарубежные страны ввели против отечественной продукции 35% сбора, а «затем по нормам ВТО у нас появилось право симметрично ответить».

— Продукцию под западными брендами производили в РФ — у зарубежных компаний были арендованные мощности (то есть контрактное производство), на которых они изготавливали свою продукцию из импортного сырья, — пояснил представитель совета. — Но весной 2022 года вся логистика рухнула, поэтому изготовителям стало выгоднее ввозить в Россию уже готовые товары.

Отечественные компании могут самостоятельно производить такой объем, который позволит удовлетворить внутренний спрос, убеждены в совете. Это можно сделать за счет российских марок. Например, изготовитель «Диарси» (бренды R.O.C.S. и другие) может увеличить выпуск косметики, медицинских изделий; «Арнест» (бренды Deonica, «Прелесть» и другие), MIHIT, Natura Siberica — готовы изготавливать дезодоранты, антиперспиранты, шампуни и так далее.

В «Национальном совете» подчеркнули, что «логистические цепочки уже перестроены на поставки сырья из дружественных стран, у российских производителей есть все компетенции по разработкам необходимых продуктов, даже самых сложных». Поэтому «наши потребители не пострадают от введенной меры», добавили там.

Решение для премиума

Источник «Известий» в Минпромторге рассказал, что министерство готово ввести пошлины на часть иностранной продукции. Российские производства смогут заместить иностранные шампуни, дезодоранты, средства для волос, чистки зубов и так далее.

В Минпромторге «Известиям» подтвердили, что ассоциация обратилась с такой инициативой в министерство. Речь идет об ограниченном ассортименте товаров в основном премиального сегмента из шести стран: США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Польши. Ограничения поставок из каких-либо других стран эксперты не рассматривают.

— Мощности российских предприятий перекрывают импорт из предложенного перечня недружественных стран максимум в 62 раза в зависимости от позиции, — подчеркнули в министерстве. — Ведомство не рассматривает введение полного запрета на поставки косметики из части недружественных стран или повышение пошлин на те товары, которые отечественные бренды не смогут производить в нужном объеме. Тогда как введение импортных пошлин на часть ассортимента позволит развивать отечественное производство.

Источник «Известий» на рынке пояснил: если на часть продукции этих брендов появится заградительная пошлина, то ее стоимость вырастет симметрично. Если на полке подорожают иностранные бренды, то стоимость отечественных также поползет вверх, предположил он.